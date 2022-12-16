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Минтранс РФ: проблем с проходом российских нефтяных танкеров через Босфор и Дарданеллы нет

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Reuters

Замминистра транспорта РФ Александр Пошивай заявил, что нет никаких проблем с проходом российских танкеров с сырой нефтью через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Турки ввели требование письма с подтверждением действительности страховки. Требования Турции относятся в принципе ко всем, сырой нефти. <...> Наши компании все представили такие письма, и наши суда все прошли без проблем. <...> По черноморским проливам сейчас проблем с проходом танкеров нет», — отметил замминистра.

Турецкие власти ранее потребовали подтверждающие письма от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через проливы.

9 декабря Генеральное управление мореходства Турции заявило, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

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