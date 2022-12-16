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Глава ЦБ Набиуллина допустила, что спад ВВП составит 3% или ниже по итогам 2022 года

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Спад валового внутреннего продукта России (ВВП РФ) по итогам 2022 года может составить 3% или ниже – в зависимости от динамики в ноябре-декабре. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Наш прогноз по ВВП от октября — снижение на 3-3,5%. По нашим ожиданиям, снижение ВВП будет близко к верхней границе, то есть скорее вблизи 3%. Но, безусловно, многое зависит от того, какая будет экономическая динамика в последние два месяца года. При благоприятном сценарии ВВП может упасть и меньше 3% в этом году», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ указала, что в феврале регулятор уточнит прогноз по ВВП.

«С учетом тех факторов, которые сейчас происходят», — сказала она.

Ранее ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор объяснил свое решение замедлением инфляции. При этом глава ЦБ уточнила, что цель по инфляции в 4% не будет достигнута в этом году. Она отметила, что показатель будет достигнут в 2024 году.

По данным ЦБ, в ноябре годовая инфляция составила 12,0%. Это на 0,6 процентных пункта ниже показателя октября. По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7%.

«Снижение годовой инфляции не означает, что мы уйдем ниже таргета. В этом году. Наша цель – вернуть инфляцию к 4% в 2024 году. Для этого мы будем оценивать устойчивые показатели инфляции», — сказала Набиуллина.

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