Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России ускорилась годовая инфляция

Центральный банк: годовая инфляция в России ускорилась до 12,7% по состоянию на 12 декабря

close
100%
Pixabay

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,7% по состоянию на 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России по итогам заседания совета директоров.

«По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — рассказали в ЦБ.

При этом банк сообщил, что в ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12%. В октябре он равнялся 12,6%.

Центральный банк считает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция России к 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Ранее сообщалось, что Центробанк оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое решение регулятор принял на заседании совета директоров 16 декабря.

В прошлом году Центральный банк с марта последовательно повышал ключевую ставку. Максимальный уровень ставки был зафиксирован на уровне 20% годовых. С апреля ЦБ РФ снижает ключевую ставку. С того момента уменьшение составило 12,5 п.п. до 7,5% годовых.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть