В России ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 12,7% по состоянию на 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России по итогам заседания совета директоров.

«По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — рассказали в ЦБ.

При этом банк сообщил, что в ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12%. В октябре он равнялся 12,6%.

Центральный банк считает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция России к 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Ранее сообщалось, что Центробанк оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое решение регулятор принял на заседании совета директоров 16 декабря.

В прошлом году Центральный банк с марта последовательно повышал ключевую ставку. Максимальный уровень ставки был зафиксирован на уровне 20% годовых. С апреля ЦБ РФ снижает ключевую ставку. С того момента уменьшение составило 12,5 п.п. до 7,5% годовых.