Годовая инфляция в странах еврозоны, по итоговой оценке, в ноябре сократилась до 10,1% в ноябре по сравнению с 10,6% в октябре. Об этом сообщается на сайте Евростата.

По предварительным оценкам инфляция должна была замедлиться до 10%. При этом год назад инфляция была на уровне 4,9%.

В ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1%. Однако базовая инфляция, по сравнению с октябрем, осталась той же, то есть на уровне 5%.

По данным ведомства, самая большая инфляция сейчас в Венгрии, по итогам ноября составив 23,1%. На втором месте Латвия, с результатом 21,7%. Замыкает тройку Эстония (21,4%). При этом самая низкая инфляция в еврозоне у Испании. По итогам месяца она составила 6,7%.

Ранее в пятницу председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что участники саммита Евросоюза решили принять срочные меры поддержки конкурентоспособности европейских компаний в ответ на Акт о снижении инфляции США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций добилась прежде всего роста инфляции у себя.