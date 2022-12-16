Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уровень инфляции в еврозоне сократился до 10,1% в ноябре

close
100%
Depositphotos

Годовая инфляция в странах еврозоны, по итоговой оценке, в ноябре сократилась до 10,1% в ноябре по сравнению с 10,6% в октябре. Об этом сообщается на сайте Евростата.

По предварительным оценкам инфляция должна была замедлиться до 10%. При этом год назад инфляция была на уровне 4,9%.

В ноябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1%. Однако базовая инфляция, по сравнению с октябрем, осталась той же, то есть на уровне 5%.

По данным ведомства, самая большая инфляция сейчас в Венгрии, по итогам ноября составив 23,1%. На втором месте Латвия, с результатом 21,7%. Замыкает тройку Эстония (21,4%). При этом самая низкая инфляция в еврозоне у Испании. По итогам месяца она составила 6,7%.

Ранее в пятницу председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что участники саммита Евросоюза решили принять срочные меры поддержки конкурентоспособности европейских компаний в ответ на Акт о снижении инфляции США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций добилась прежде всего роста инфляции у себя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть