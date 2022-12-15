Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в блоке.

По их данным, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Пакет санкций окончательно согласован, формальные письменные процедуры будут завершены к полудню пятницы, 16 декабря.

«Санкции согласованы», — заявил один из европейских дипломатов.

В начале этой недели глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. 15 декабря стало известно, что Евросоюз может отложить введение девятого пакета санкций в отношении России из-за позиции Польши и стран Балтии по экспорту российского зерна.