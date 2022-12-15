Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

close
100%
Global Look Press

Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в блоке.

По их данным, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Пакет санкций окончательно согласован, формальные письменные процедуры будут завершены к полудню пятницы, 16 декабря.

«Санкции согласованы», — заявил один из европейских дипломатов.

В начале этой недели глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. 15 декабря стало известно, что Евросоюз может отложить введение девятого пакета санкций в отношении России из-за позиции Польши и стран Балтии по экспорту российского зерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть