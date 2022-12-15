Госдеп предположил, что новый пакет санкций ЕС затронет импорт РФ гражданских технологий

Работающий в структуре Госдепартамента США координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен заявил, что администрация Соединенных Штатов исходит из того, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы затронет, в том числе, импорт Россией технологий гражданского назначения, передает ТАСС.

«Я весьма заинтересован в девятом пакете [санкций ЕС]. Посмотрим [на его содержимое], когда он будет представлен, но думаю, что он позволит нам бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», — сказал он.

Дипломат отметил, что к настоящему моменту уже наблюдается изменение в качестве того, что импортирует Россия: Москва вынуждена ввозить «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для использования в военных целях.

Ранее О'Брайен выступил с утверждением, что российская экономика из-за западных санкций к 2030 году может потерять 20% ВВП.