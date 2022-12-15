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Госдеп: ВВП России может к 2030 году потерять 20% из-за санкций Запада

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Координатор санкционной политики, состоящий в структуре Госдепартамента США, Джеймс О'Брайен выступил с утверждением, что российская экономика из-за западных санкций к 2030 году может потерять 20%, передает ТАСС.

По словам дипломата, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», а в течение следующих лет российская экономика будет сокращаться и все больше и больше отставать.

Американские власти оценивают, что в ближайшие несколько лет российская экономика будет как минимум на 16% меньше, чем при ситуации, если бы она не начала специальную военную операцию, «а к 2030 году — на 20% меньше».

Ранее президент России Владимир Путин назвал несбывшимся расчет Запада на разрушение российской экономики. Также он назвал санкции стимулом к строительству экономики, обладающей полным суверенитетом.

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