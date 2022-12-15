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Путин: жителям новых регионов РФ предоставят льготную ипотеку по ставке 2%

Путин предложил предоставлять жителям новых регионов России льготную ипотеку по ставке 2%

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил предоставить льготную ипотеку для жилья в новостройках по ставке 2% для жителей новых российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

«Особое решение предлагаю для новых регионов — для Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей», — сказал он, предложив предоставлять жителям данных территорий ипотеку для нового жилья в новостройках по льготной ставке в 2%.

В ноябре в Минфине России заявили, что жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку.

По данным «Ведомостей», ЦБ РФ проводил консультации с банками о возможности предоставления финансовых услуг жителям регионов по упрощенной схеме.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов выяснить, какая дополнительная помощь требуется российским регионам, в том числе тем, где введен средний уровень реагирования.

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