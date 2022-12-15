Сбербанк назвал «взвешенным» решение Путина об увеличении льготной ставки по ипотеке в России до 8%

Решение президента России Владимира Путина о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на российском рынке новостроек является взвешенным. Данная мера должна поддержать спрос на жилье на оптимальном уровне, приводит слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова РИА Недвижимость.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Данное решение он принял на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки является наиболее взвешенным решением в текущей ситуации и поддержит спрос», — заявил Попов.

По его словам, Сбербанк выступал за изменение условий программы льготной ипотеки на 2023 год. При этом корректировка должна быть плавной, поэтому в финансовой организации «приветствовали» решение Путина об изменении ставки по жилищным кредитам с господдержкой с действующих 7% до 8%.

15 декабря президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. По его словам, правительство будет сворачивать программу льготной ипотеки, но будет делать это плавно.