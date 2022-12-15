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«Газпром» сравнил развитие новых терминалов СПГ в Евросоюзе с покупкой стаканов вместо воды

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Газовая отрасль в части добычи недополучает необходимые объемы инвестиций. По этой причине развитие терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) властями европейских стран вряд ли поможет решить проблему дефицита энергетических ресурсов в регионе, приводит слова начальника управления энергохолдинга «Газпром» Кирилла Полоуса «Интерфакс».

«Столкнувшись с проблемой нехватки газа, европейские компании пытаются решить ее путем активного развития приемной СПГ инфраструктуры. В результате, образно выражаясь, происходит попытка удовлетворить энергетическую жажду путем покупки стаканов, а не воды», — заявил Полоус.

По его словам, повышенный спрос в Европе на сжиженный газ привел к повышению мировых цен на данный вил топлива. В итоге местным властям приходится закупать СПГ по «баснословной» стоимости.

«Дефицит газа на европейском рынке уже привел к изменению торговых потоков и росту цен во всем мире. Ажиотажный спрос на газ в странах ЕС впервые за долгое время привел к «европейской ценовой премии» (к дополнительной ценовой надбавке за доставку СПГ в Европу — «Газета.Ru»)», — заключил Полоус.

14 декабря заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал Францию и Испанию главными европейскими покупателями российского сжиженного природного газа (СПГ). С января по сентябрь 2022 года эти страны получили около 60% от суммарных объемов поставок этого топлива из России в Евросоюз (12 млн тонн).

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