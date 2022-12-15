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СПБ Биржа запланировала запуск торгов акций из Индии, Бразилии и Мексики в 2023 году

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

СПБ Биржа начала подготовку к запуску торгов ценных бумаг из ряда зарубежных стран. В следующем году планируется начать торги акциями из Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и Узбекистана, приводит слова главы торговой площадки Романа Горюнова Forbes.

«Но в то же время, когда именно появятся на бирже бумаги из той или иной страны, на данный момент сказать очень сложно», — заявил Горюнов.

По его словам, в следующем году торговая площадка также рассматривает возможность запуска торгов еще 500 акциями из Гонконгской биржи. При этом в текущем году на СПБ Бирже уже торгуются ценные бумаги 79 компаний с данной азиатской площадки. Однако уровень ликвидности на Гонконгской бирже пока не дотягивает до показателей американского рынка, заключил он.

3 ноября в СПБ Бирже сообщили, что оборот торгов иностранными ценными бумагами на площадке по итогам октября сократился на 92% год к году и составил $2,27 млрд. Падение к уровню сентября 2022-го составило 57,8%.

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