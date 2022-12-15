Шведская компания Ericsson передаст часть бизнеса по поддержке клиентов в РФ местному менеджменту

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson решил передать часть своего российского бизнеса по поддержке клиентов местному менеджменту. Об этом сообщается на сайте компании.

«Полностью принадлежащее компании Ericsson российское подразделение заключило соглашение о передаче активов для передачи бизнеса по поддержке клиентов в России российской компании», — отметили в сообщении.

В пресс-релизе добавили, что российская компания принадлежит бывшим операционным менеджерам подразделения Ericsson в России. По соглашению компания передаст 40 сотрудников, активы и контракты.

В тексте также указали, что Ericsson собирается сохранить небольшое присутствие в России в 2023 году. Компания сохраняет за собой юрлицо для того, чтобы постепенно завершить деятельность в стране и выполнить все необходимые требования.

В конце августа генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель заявил, что место уходящей из России компании Ericsson займут китайские ZTE и Huawei, а российским операторам нужно будет решить вопрос с поставками нового оборудования взамен телекоммуникационных устройств от шведского производителя.

До этого сообщалось, что Ericsson свернет деятельность в России в ближайшие месяцы. В компании добавили, что всем российским сотрудникам оказывается финансовая и социальная поддержка. Штат работников шведского производителя на территории страны насчитывает около 400 человек.