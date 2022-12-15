В Киеве раскрыли сумму гуманитарной помощи ООН Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций (ООН) в 2022 году предоставила более $4,5 млрд в на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает украинское издание УНН.

«ООН направила более $4,5 млрд для оказания гуманитарной помощи населению Украины, что пострадало в результате агрессии РФ, а также украинцам, выехавшим в другие страны», — сказал он.

По словам премьера, в данный момент имеются договоренности по развертыванию дополнительных направлений помощи. Шмыгаль отметил, что в приоритете остаются внутренне перемещенные лица. Кроме того, подчеркнул он, деньги планируется направить программе по восстановлению поврежденного боевыми действиями жилья, а также на оказание гуманитарной помощи на «деоккупированных территориях» и на эвакуацию мирных граждан из мест активных боевых действий.

При этом премьер Украины указал, что вопрос поддержки восстановления поврежденной украинской энергетической инфраструктуры заслуживает «особого внимания», так как «12 млн украинцев находятся в условиях частичного или полного отсутствия электроэнергии».

Ранее Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg, комментируя проблему с энергетическим обеспечением на Украине, оговорился, заявив, что проблема с электроэнергией затронула более 12 млрд украинцев.