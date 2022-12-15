«Молдовагаз» призвал абонентов вовремя платить за газ на фоне долга в $45 млн

Председатель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил потребителей своевременно оплатить газ. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» просит оплатить текущее потребление газа в установленные сроки», — говорится в сообщении.

По его словам, долг за газ в этом году превышает $45 млн.

Ранее Чебан предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год.

Парламент Молдавии до этого ввел запрет на отключение должников от коммунальных услуг из-за сложного экономического положения на фоне роста цен на газ.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.