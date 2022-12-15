Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Молдовагаз» призвал абонентов вовремя платить за газ на фоне долга в $45 млн

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Председатель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил потребителей своевременно оплатить газ. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» просит оплатить текущее потребление газа в установленные сроки», — говорится в сообщении.

По его словам, долг за газ в этом году превышает $45 млн.

Ранее Чебан предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год.

Парламент Молдавии до этого ввел запрет на отключение должников от коммунальных услуг из-за сложного экономического положения на фоне роста цен на газ.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть