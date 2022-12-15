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Производитель упаковки Mondi решил продать свой бизнес в России компании ГОТЭК за ₽1,6 млрд

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Занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа компаний «Mondi» подтвердила продажу своей части бизнеса по переработке упаковки в России в пользу ГОТЭК за 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В публикации отметили, что «Mondi» передает три предприятия по переработке упаковки, включая завод по производству гофрокартона и два завода, которые производят ряд упаковочных решений для внутреннего российского рынка. При этом убыток организации оценивается в размере €70-80 млн.

В пресс-релизе указали, что сделку предполагается завершить в первом полугодии 2023 года после получения всех необходимых разрешений от российских служб. При этом с учетом постоянно меняющейся геополитической обстановки невозможно назвать более точный срок завершения сделки.

Группа компаний ГОТЭК — ведущий российский производитель упаковки.

В середине августа компания Mondi решила продать свое дочернее предприятие в России за 95 млрд руб. (€1,5 млрд). В пресс-релизе отметили, что речь идет о продаже российского дочернего предприятия «Монди Сыктывкар», принадлежащего компании Augment Investments Limited.

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