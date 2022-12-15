Минтранс предложил запретить компаниям из Европы ввозить бумагу и картон в Россию

Министерство транспорта предложило запретить европейским транспортным компаниям импортировать в Россию картон и бумагу, инициатива в том числе затронет товары для производства упаковки для продуктов питания. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний, которые занимаются производством рыбы, молока и мясной продукции.

Отмечается, что ведомство предложило такое решение из-за действующего запрета на въезд в Россию грузовиков из Европейского союза, Норвегии, Великобритании и с Украины. При этом запрет не распространяется на транспорт, который переправляет животных, продукты питания, алкоголь и табак, бытовую химию, минеральные удобрения и другие позиции, в том числе бумагу и картон.

Теперь Минтранс предлагает убрать из списка исключений бумагу и картон. Если российские власти одобрят предложение ведомства, то на границе товар придется перегружать или перецеплять, это приведет к увеличению сроков доставки и стоимости логистики упаковочных материалов и сырья для производства упаковки. Последнее в свою очередь может сказаться на стоимости продуктов питания.

Ранее сообщалось, что американская компания Sylvamo Corporation, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, продала свои активы в России местному менеджменту. Сумма сделки составила $420 млн.