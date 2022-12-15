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Губернатор Алиханов: в Калининград начали приезжать жители Германии из-за цен на ЖКХ

Жители Германии стали приезжать в Калининградскую область, рассчитывая перезимовать на фоне высоких цен на коммунальные услуги, заявил губернатор региона Антон Алиханов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — подчеркнул Алиханов.

Он пояснил, что был разговор с немцем, сказавшим, что в российский регион едут «перезимовать».

При этом Алиханов обратил внимание, что на сложившейся ситуации смогут заработать жители региона, которые сдают квартиры в аренду.

Других подробностей по ситуации с приезжающими в регион иностранцами Алиханов не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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