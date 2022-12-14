ФРС ухудшила прогноз по инфляции в США до 3,1% в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, ухудшила прогноз по инфляции с 2,8% до 3,1%. Об этом говорится в материале на сайте регулятора.

Отмечается, что прогноз по инфляции в 2022 году ухудшен до 5,6% с 5,4%.

Кроме того, ФРС повысила прогноз по безработице в США до 4,6% с 4,4%, а также ухудшила прогноз роста ВВП на 2023 год до 0,5% с 1,2%.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что цены в стране приблизятся к нормальному уровню к концу следующего года. Выступая перед журналистами в Белом доме, Байден также заявил, что отчет, показывающий, что в ноябре инфляция снизилась, вселяет «некоторый оптимизм». Однако, подчеркнул американский лидер, чтобы вернуть инфляцию к нормальному уровню, потребуется время.

Байден указал, что «цены все еще слишком высоки» и властям «еще есть над чем работать».