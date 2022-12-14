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В «Нафтогазе» сообщили, что на Украине заработали почти все котельные

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Global Look Press

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов заявил, что почти все котельные и не получившие критических повреждений объекты тепловой генерации работают на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на территории Украины работают 99,8% котельных. Чернышов добавил, что в работе находятся все объекты тепловой генерации, у которых нет критических повреждений.

«Жилой фонд, детские сады, школы, учреждения здравоохранения подключены к отоплению почти в полном объеме», — рассказал Чернышов.

Он добавил, что на текущий момент было отремонтировано 319 из 594 котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых электростанций.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна надеется максимально покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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