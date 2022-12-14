Военная операция РФ на Украине. День 294-й

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Вооруженные силы Украины могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование начинает серьезно рассматривать возможность проведения диверсионных действий в городе ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.