Мэр Горловки сообщил, что число погибших в результате ночного обстрела ВСУ увеличилось до двух. Мертвого мужчину обнаружили в Калининском районе города.
Соединенные Штаты предъявили обвинения группе из семи человек, в том числе пяти гражданам РФ, в закупке электронных компонентов и техники в обход американских санкций для оборонной промышленности России. Каждому из них грозит до 30 лет лишения свободы.
Вооруженные силы Украины могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование начинает серьезно рассматривать возможность проведения диверсионных действий в городе ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.
ФАС России получила ходатайство от «Татнефти» о приобретении российского бизнеса финской компании Nokian Tyres, сообщили нам в пресс-службе ведомства.
По данным Роспатента, ООО «Нокиан Тайерс» подала заявки на товарные знаки «Торстен» и Torsten, Ikonan, Ikon.
Экстренные и аварийные отключения света продолжатся в Одесской области в среду, 14 декабря, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Украинские Telegram-каналы сообщают, что взрывы в Киеве произошли в результате ударов российских беспилотников «Герань-2» по объектам энергетической инфраструктуры.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что СНБО Украины ввел санкции даже против лояльных Киеву представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
Украинские СМИ сообщают, что подстрекателей к митингам в Одессе, которые происходят из-за отключения света, привлекли к ответственности.
Украинские войска испытывают острую нехватку транспортных средств с хорошей проходимостью в условиях бездорожья, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, речь идет о дефиците гусеничной техники. Марочко рассказал, что ВСУ все чаще использует гражданский транспорт, который не предназначен для эксплуатации в условиях активных боевых действий.
Пушилин заявил, что Россия должна взять под контроль Одессу и Чернигов. Он считает, что только так можно обеспечить безопасность территории ДНР.
Калининградские власти подсчитывают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит, чтобы предъявить претензии в рамках ВТО, заявил глава региона Антон Алиханов.
Пушилин заявил, что оружие, которое поставляют Украине страны Запада, оказывается на черном рынке.
В результате ночного обстрела ВСУ Горловки погибла мирная жительница, сообщили в штабе теробороны ДНР.
ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в 00:40 мск, выпустив четыре снаряда из артиллерии калибра 152 мм. Утром удару также подвергся Калининский район, в общей сложности по городу выпущено 14 снарядов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о как минимум одном взрыве на правом берегу Киева в Шевченковском районе. Там находится множество офисов силовиков, а также объекты энергоинфраструктуры.
РИА Новости: представители Православной церкви Украины торопят принятие закона, запрещающего деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку хотят успеть начать уже в этом году праздновать Рождество на западный манер – 25 декабря, причем делается это по настоянию США.