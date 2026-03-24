В США рассказали, почему Трамп отказался от ультиматума Ирану

Bloomberg: Трамп отказался от ультиматума Ирану из-за предупреждений союзников
Президент США Дональд Трамп отказался от 48-часового ультиматума Ирану, так как союзники США и страны Персидского залива предупредили Вашингтон об опасности такой атаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, решение Дональда Трампа отказаться от своей угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана было принято после того, как союзники США и страны Персидского залива в частном порядке предупредили президента об опасностях, связанных с этой угрозой», — пишет издание.

Источники рассказали, что решение Трампа было продиктовано и стремлением снизить цены на нефть на рынке. Бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку Дана Строул подчеркнула, что заявление Трампа не зря прозвучало перед открытием торгов на американском рынке.

«Трампу нужно было как-то отступить от угрозы, которая точно привела бы к новой эскалации, так как была бы нацелена на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Это, вероятно, представляло бы собой военное преступление», — также подчеркнула она.

21 марта Трамп пообещал уничтожить ряд электростанций в Иране, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от 48-часового ультиматума Ирану отложит удары по энергообъектам и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней из-за «успешных» переговоров. Также Трамп отметил, что переговорщики обсуждали отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и обогащения урана. Трамп сообщил, что контакты состоялись по инициативе иранской стороны.

При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Иран не ведет переговоры с Вашингтоном, однако он получил от посредников послания от Вашингтона.

Ранее СМИ сообщили о бессилии стран Персидского залива в отношении США.

 
