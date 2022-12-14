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Минсельхоз заявил, что квота на экспорт зерна может вырасти в 2023 году при необходимости

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Eduard Korniyenko/Reuters

Минсельхоз может увеличить квоту на экспорт зерна из России в 2023 году, если на это будет соответствующая необходимость. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Я не думаю, что в этом сезоне будут какие-то вопросы. При этом если по каким-то причинам у нас начнется крайне активный вывоз, мы можем себе позволить, с учетом объемов урожая, увеличить эту квоту, которая и так огромная», — отметил Патрушев.

По его словам, утвержденная ранее квота в 25,5 млн тонн с 15 февраля по 30 июня 2023 года более чем в 2,5 раза выше показателей 2021 года.

Он добавил, что квоты для экспортеров определяются в соответствии с историческим принципом. То есть, сколько закупалось ранее, столько и выходит квота.

14 ноября заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России одобрила увеличение экспортной квоты до 25,5 млн тонн зерна в 2023 году. В частности, речь идет о поставках на экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи в пропорции два к одному), ячменя и кукурузы.

До этого Патрушев заявил, что Минсельхоз предварительно предложил размер квоты на поставку зерна из России в 2023 году в размере 25,5 млн тонн. Он добавил, что еще 500 тыс. тонн будет дополнительно выделено в виде квот на поставки из регионов Дальнего Востока.

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