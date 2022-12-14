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МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 1,7 млн баррелей в сутки

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Global Look Press

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело собственный прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2023 году. Согласно новым оценкам, интерес к данному виду сырья увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщается в декабрьском отчете организации.

«В настоящее время прогнозируется, что спрос на нефть вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки в 2022 году и еще на 1,7 млн баррелей в сутки в следующем году, что примерно на 140 млн баррелей в сутки больше, чем в отчете за прошлый месяц», — говорится в пресс-релизе.

При этом к настоящему времени объемы предложения на глобальном нефтяном рынке сократились впервые за последние пять месяцев. Спад составил 190 тыс. баррелей в сутки, сейчас на рынке доступны в ежедневном режиме 101,7 млн баррелей. В следующем году на итоговый размер данного показателя будет влиять эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российской нефти, перевозимой морским путем, уточняется в отчете организации.

12 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия сократит поставки нефти сортов Urals и Siberian Light через порты в Балтийском море и Новороссийске в декабре. Размер экспорта сократится с 8,5 млн тонн в ноябре до 7,7–7,9 млн тонн в последний месяц 2022 года.

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