Bloomberg: Европа закупила почти рекордные объемы дизеля в преддверии новых санкций

Европейские страны закупают дизельное топливо в почти рекордных с 2016 года количествах из-за ввода в скором времени санкций на российское топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

За первые десять дней декабря ЕС и Великобритания ввезли морским путем около 16 млн баррелей дизеля, говорится в публикации. При сохранении таких темпов показатель за декабрь может стать вторым после рекорда, установленного в 2016 году (тогда импорт вырос из-за забастовки на французских нефтеперерабатывающих заводах).

«Европа получает дизель со всего мира темпами, близкими к рекордным, перед грядущим запретом на поставки от ее крупнейшего внешнего поставщика», — отмечает Bloomberg.

Ограничение Евросоюза на российские нефтепродукты вводится с 5февраля 2023 года.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Евросоюз официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не перевозят и не страхуют российскую нефть по цене выше $60 за баррель.