Россияне за 10 лет практически полностью перешли на отечественные грибы в рационе

Россия с 2011 по 2021 год увеличила объем промышленного производства грибов в 26 раз, до 111 тыс. т, в связи с чем потребность в импорте этой продукции практически исчезла. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Россельхозбанка.

Отмечается, что объем потребления грибов за указанные 10 лет взлетел вдвое — до 100 тыс. т. Основой продуктовой линейки крупных производств являются шампиньоны. Их доля превышает 90% от всех грибов на рынке. Небольшие же хозяйства выращивают шиитаке и вешенки.

В кредитной организации уточнили, что самообеспеченность страны грибами выросла до 86% в 2020 году c 9% в 2011 году. Россия также нарастила отправку продукции на экспорт. За 10 лет объем продаж грибов за границу вырос втрое. В основном этот продукт у России покупают Белоруссия и Казахстан.

Во второй половине сентября пресс-служба сервиса СберМаркет сообщила, что свежие грибы в России в течение всего года оказались более популярны, чем сушеные и замороженные. Тогда же в организации отметили, что в 2022 году спрос на грибы вырос на 82%.

В коне ноября директор по IT госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов рассказал об импортозамещении в области информационных технологий.