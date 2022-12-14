Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экспорт российской древесины снизился на 10% в 2022 году

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В 2022 году российские производители стали экспортировать на 10% меньше лесопромышленной продукции в сравнении с прошлогодними показателями. Основными причинами оказались международные санкции и кризис в строительном секторе азиатских стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

«Вступившие весной и летом в силу санкционные пакеты Евросоюза не могли не повлиять на объемы вывоза продукции ЛПК. Однако спад поставок по итогам года оценивается всего на уровне 10%», — говорится в материале.

Относительно низкий спад отрасли связан с адаптацией российских экспортеров к сложившимся торговым ограничениям. Все большее число экспортеров переориентируют вывоз продукции с западных рынков сбыта на восточные. Однако и здесь у российских компаний возникли определенные трудности, уточняется в статье.

«На азиатском рынке в этом году наблюдается кризис рынка недвижимости, который вызван повышением ключевых ставок Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США. Это привело к уменьшению спроса на пиломатериалы и фанеру и отразилось на российских поставках», — заключается в заметке.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что антироссийские санкции повлияли только на небольшую часть секторов экономики Евросоюза (ЕС). Больше всего пострадали поставки древесины и драгоценных металлов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть