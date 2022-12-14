Экспорт российской древесины снизился на 10% в 2022 году

В 2022 году российские производители стали экспортировать на 10% меньше лесопромышленной продукции в сравнении с прошлогодними показателями. Основными причинами оказались международные санкции и кризис в строительном секторе азиатских стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

«Вступившие весной и летом в силу санкционные пакеты Евросоюза не могли не повлиять на объемы вывоза продукции ЛПК. Однако спад поставок по итогам года оценивается всего на уровне 10%», — говорится в материале.

Относительно низкий спад отрасли связан с адаптацией российских экспортеров к сложившимся торговым ограничениям. Все большее число экспортеров переориентируют вывоз продукции с западных рынков сбыта на восточные. Однако и здесь у российских компаний возникли определенные трудности, уточняется в статье.

«На азиатском рынке в этом году наблюдается кризис рынка недвижимости, который вызван повышением ключевых ставок Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США. Это привело к уменьшению спроса на пиломатериалы и фанеру и отразилось на российских поставках», — заключается в заметке.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что антироссийские санкции повлияли только на небольшую часть секторов экономики Евросоюза (ЕС). Больше всего пострадали поставки древесины и драгоценных металлов.