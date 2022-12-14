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Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил, что экономический блицкриг Запада не удался

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил, что экономический блицкриг Запада не удался, сообщает ТАСС.

Он отметил, что белорусская экономика успешно проходит самый сложный период. На представлении нового министра иностранных дел Сергея Алейника коллективу министерства Головченко поставил несколько задач новому главе внешнеполитического ведомства.

«Третье — навести окончательный порядок с кадрами, привлечь свежую кровь из реального сектора экономики, отраслевых ведомств», — заявил Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «примитивная штамповка» коллективным Западом «бездумных пакетных экономических санкций» против РФ и Белоруссии начинает затихать.

По мнению белорусского лидера, теперь для Запада пришло время осознания и оценки последствий санкционной политики и уже «со всех трибун» звучат слова про энергетический и продовольственный кризисы, а далее Запад ждет и политический кризис. Он подчеркнул, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше.

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