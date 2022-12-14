Торгпред Логинов: Финляндия продолжает импортировать сжиженный газ из России

Российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов заявил, что Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на €75 млн. Об этом он сообщил РИА Новости.

Как рассказал торгпред РФ, Финляндия продолжает закупать СПГ из РФ напрямую у российской компании НОВАТЭК по долгосрочному контракту в евро. Он отметил, что изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было.

По его словам, Финляндия импортировала с января по сентябрь 2022 года СПГ на сумму в €85 млн, из которых €75 млн «имеет российское происхождение».

Хельсинки прорабатывают возможность отказа от закупок сжиженного природного газа из России, для этого они арендовали американский плавучий СПГ-терминал, который планируют ввести в эксплуатацию в январе следующего года, подчеркнул он.

При этом он считает, что есть множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ. К этим факторам он причислил техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и высокие цены на СПГ в Европе, а также низкую рентабельность транспортировки небольших объемов сжиженного газа для мировых поставщиков.

В ноябре арбитражный суд в Стокгольме признал указ президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли «обстоятельством форс-мажора по контракту». Финскую Gasum обязали выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн и проценты, а также вернуться за стол переговоров и обсудить дальнейшие поставки. В Gasum же заявили, что компания «не обязана платить в рублях или в соответствии с предлагаемой процедурой оплаты».