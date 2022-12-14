Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы

Пяти россиянам грозит 30 летний срок в американской тюрьме из-за тайных закупок

close
100%
Stephen Hird/Reuters

В США пять россиян и двое американцев могут получить тюремные сроки до 30 лет в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Подозревается в преступлении семь человек, действующих с помощью подпольной закупочной сети Serniya. Трое задержаны, включая гражданина РФ Вадима Конощенока, который ждет экстрадиции в Эстонии.

Другие четверо россиян пока на свободе.

«В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — сказано в пресс-релизе.

По мнению американских сетей, сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой Минобороны, «Ростех», «Росатом», Службу разведки и ФСБ.

Уточняется, что другими фигурантами дела являются россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Им инкриминируется приобретение и переправка в Россию санкционной продукции в США через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть