В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы

В США пять россиян и двое американцев могут получить тюремные сроки до 30 лет в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Подозревается в преступлении семь человек, действующих с помощью подпольной закупочной сети Serniya. Трое задержаны, включая гражданина РФ Вадима Конощенока, который ждет экстрадиции в Эстонии.

Другие четверо россиян пока на свободе.

«В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — сказано в пресс-релизе.

По мнению американских сетей, сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой Минобороны, «Ростех», «Росатом», Службу разведки и ФСБ.

Уточняется, что другими фигурантами дела являются россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Им инкриминируется приобретение и переправка в Россию санкционной продукции в США через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах.