Власти Молдавии намерены подать в суд на «Газпром»

Власти Молдавии готовят иск к российской компании «Газпром», обвиняя ее в невыполнении контракта. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сообщает ТАСС.

«Мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта», — сказал вице-премьер.

По его словам, молдавские власти считают «Газпром» виновным в том, что страна «вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке», и потребуют компенсации ущерба. Спыну подчеркнул, что Молдавия «подписала контракт и рассчитывала» на концерн, а тот не предлагал пересмотреть или разорвать его.

Вице-премьер добавил, что молдавское правительство считает российский концерн ненадежным партнером, который не в праве требовать оплачивать газ для Приднестровья.

«Никто в Кишиневе никогда не согласится на это, и у нас есть контракт», — резюмировал он.

Председатель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год.