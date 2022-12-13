Глава МИД Венгрии сообщил, что Новак допустил изменение контрактов на газ из-за потолка цен

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер России Александр Новак провели телефонный разговор, в ходе которого последний допустил изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ. Об этом сообщил дипломат, передает РИА Новости.

По его словам, во время беседы Новак «выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно».

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз практически достиг соглашения по потолку цен на газ.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники, писало, что 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт•ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран Евросоюза, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.