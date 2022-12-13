В ООН предсказали рекордный рост торговли в мире в размере $32 трлн по итогам года

По итогам 2022 года суммарный объем мировой торговли может достичь рекордных $32 трлн. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Глобальная торговля должна достичь рекордного уровня — около $32 трлн в 2022 году. Торговля товарами, как ожидается, к концу текущего года на 10% превысит прошлогодние показатели, увеличившись почти до $25 трлн», — отметили в публикации.

По данным организации, торговля услугами ожидается на уровне $7 трлн, что на 15% больше показателей по итогам прошлого года. При этом таких результатов удалось достичь лишь благодаря устойчивому развитию в первом полугодии 2022 года. Однако в третьем квартале объемы торговли стали снижаться. А уже по итогам четвертого квартала произойдет снижение глобальной торговли как товарами, так и услугами.

В ЮНКТАД добавили, что второе полугодие по показателям стало хуже из-за роста неопределенности в мире на фоне снижения цен на сырьевые товары, особенно на энергоносители.

19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) глава делегации России Андрей Белоусов заявил, что следующие несколько лет могут стать периодом «идеального шторма» для глобальной экономики.