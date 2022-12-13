В МИД Британии изучат механизм использования российских счетов для восстановления Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что британское правительство разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины. Его слова в ходе выступления в Палате общин британского парламента передает ТАСС.

Как заявил Клеверли, он пообещал изучить вопрос введения санкций против тех лиц, которые поддержали действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

«Кроме того, мы изучаем механизм, который должен быть надежным с юридической точки зрения, чтобы взять активы (подсанкционных лиц. — «Газета.Ru») под контроль как часть репараций для реконструкции и восстановления», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Великобритания вводит новый пакет санкций против российского военного командования против 12 представителей военного командования вооруженными силами России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и направить их на восстановление Украины. По ее оценкам, потери Украины в период конфликта составили около €600 млрд. Европа же заблокировала €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских олигархов, указала глава ЕК.