Bloomberg: нефтегазовые доходы России выросли в четыре раза на фоне очередных санкций Запада

Профицит российского бюджета в ноябре поднялся в четыре раза благодаря доходам от продажи нефти и газа, несмотря на то, что западные страны вводят очередные санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

Профицит бюджета России в ноябре достиг 557 млрд рублей впервые с начала года, в частности, весомый вклад внесла компания «Газпром» из-за выплат промежуточных дивидендов. Речь идет о том, что российская компания смогла выиграть от роста цен, даже несмотря на снижение объемов поставок на фоне спецоперации на Украине.

12 декабря РБК, ссылаясь на опубликованные данные Минфина и свои расчеты писали, что доходы федерального бюджета в ноябре 2022 года увеличились на 31% в номинальном выражении по сравнению с ноябрем 2021 года (до 2,64 трлн руб.). До этого на фоне санкционного давления и негативной экономической динамики поступления в федеральную казну сокращались четыре месяца подряд.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов выразил надежду, что в декабре 2022 года российский бюджет дополучит нефтегазовые доходы в нужном объеме, и целевые показатели будут достигнуты.