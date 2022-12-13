Reuters: во Франции начал действовать механизм обмена электроэнергией с соседними странами

Во Франции 12 декабря начал действовать «механизм взаимопомощи» для обмена электроэнергией с некоторыми соседними государствами на фоне скачка внутреннего потребления из-за низких температур. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря французского оператора электросетей RTE.

Отмечается, что это мера позволит располагать большим количеством электричества на фоне более высокого спроса, чем предполагалось.

RTE также попросила своих партнеров в Великобритании в два раза уменьшить количество предоставляемой Лондону электроэнергии в пиковые часы потребления с 9 до 10 утра — до 600 МВт. При этом в эти же часы Бельгия и Италия дополнительно предоставят Франции по 300 МВт энергии.

В начале декабря глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик сообщал о возможных кратковременных отключениях электроэнергии в отдельных районах Франции в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон призвал граждан «не паниковать» на фоне объявления властей о возможном отключении электроэнергии или жесткой экономии электричества этой зимой. Политик подчеркнул, что таким образом правительство готовится к самым экстремальным и маловероятным сценариям, которые могут реализоваться.