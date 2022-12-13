Кабмин Украины: Киев получил от Франции €100 млн кредита

Франция предоставила Украине кредит на льготных условиях в размере €100 млн. Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства.

«Украина получила 100 миллионов евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития. Средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных», — говорится в сообщении.

Указано, что с 24 февраля 2022 года Киев получил от Парижа в общей сложности $432 млн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит Украине дополнительно €76,5 млн на обеспечение электричеством этой зимой.

12 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров с премьером Франции Элизабет Борн выразил надежду на то, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь.