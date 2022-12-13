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Politico: Польша и страны Балтии выступили против изменения санкций в сфере продовольствия

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Латвия, Литва, Польша и Эстония выступили против корректировки антироссийских санкций, которые касаются удобрений и продовольствия. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

В этих странах считают, что исключения могут «сыграть на руку российской пропаганде».

При этом в Бельгии, ФРГ, Испании, Нидерландах, Португалии и Франции считают, что вывод российских удобрений и продовольствия их под санкций может сыграть ключевую роль в работе их портов и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран ЕС, в числе которых Германия и Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия, просят Еврокомиссию (ЕК) скорректировать санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России, так как текущие ограничения задерживают жизненно важные поставки в бедные страны.

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Санкции против России
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