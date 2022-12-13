Компания МПК начнет поставлять в Россию китайское пиво Tsingtao взамен европейского

Московская пивоваренная компания (МПК) в ноябре получила декларацию соответствия на китайское пиво Tsingtao Premium Lager. Этот факт обнаружила газета «Коммерсантъ» в реестре Росаккредитации.

Согласно декларации, напиток должны поставлять в банках объемом 0,5 л в партии размером около 41,5 тыс. штук. В МПК изданию пояснили, что интерес к Tsingtao связан с «меняющейся ситуацией на рынке импортного пива». По словам источников газеты, компания решила заняться китайской продукцией из-за сокращение портфеля, составленного из таких марок, как Budweiser, Chimay, Pabst Blue Ribbon.

До этого Tsingtao тоже поставляли в Россию. Чаще всего это пиво продавалось в ресторанах китайской кухни. По данным таможни Китая, объем поставок пива из КНР в Россию с января по октябрь 2022 года увеличился на 12% и достиг 897 тыс. декалитров.

Tsingtao — самое известное китайское пиво. Его выпускает компания Tsingtao Brewery Co. Ltd, которую основали немецкие и британские предприниматели в 1903 году. По собственными данным организации, марка находится на шестом месте среди производителей пива в мире.

Во второй половине ноября издание Lidovky написало, что после начала спецоперации на Украине многие чешские пивовары отказались поставлять продукцию в Россию, однако в реальности поставки не прекратились.

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