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Эксперты предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов

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В РАНХиГС указали, что действия правительства по ограничению цен на социально значимые продукты имеют положительный результат в основном в части психологического эффекта. При этом исследователи считают, что сам перечень социально значимых продуктов необходимо пересматривать.

Об этом говорится в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах. Документ подготовлен центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, пишет РБК.

Эксперты предлагают исключить из перечня продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей. Речь идет о говядине. Также предлагается исключить импортные продукты — например, яблоки, или те, что занимают в бюджете семей мизерную долю.

2 декабря ФАС предложила временно предоставить регионам механизм контроля цен на продукты. В ведомстве уточнили, что предлагаемые соглашения будут носить «исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен». Решения о необходимости подписания таких договоров, а также позиции товаров в них региональные власти будут определять самостоятельно.

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