Участники G7 призвали третьи страны воспользоваться ограничением цен на нефть из РФ

Участники «Большой семерки» (G7) призвали третьи страны, желающие импортировать российские сырую нефть и нефтепродукты по морю, воспользоваться предельной ценой на продукцию. Об этом сообщается на сайте G7.

В публикации отмечается, что лидеры государств G7 подтвердили свое намерение постепенно отказываться от сырой нефти и нефтепродуктов из РФ на своих рынках.

В заявлении страны G7 призвали третьи государства, которые желают импортировать нефть из РФ, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены.

«Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что страны G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

С 5 декабря начало действовать решение о потолке цен на поставляемую по морю нефть из России, согласованное странами «Группы семи», ЕС и Австралией. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать.