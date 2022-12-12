Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК: следующая зима в Европе может стать более сложной, чем нынешняя

close
100%
Ognen Teofilovski/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая зима в Европе может стать более сложной, чем нынешняя. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По ее словам, ЕС может не хватить 30 млрд кубометров газа.

При этом сейчас газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, поэтому сейчас ЕС в безопасности, отметила она.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что организация не работала и не работает над запретом импорта российского газа в Евросоюз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники. К 2030 году Европа планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

25 ноября стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза в очередной раз не смогли договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России.

Как сообщал немецкий телеканал N-TV, уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за введенных против нее санкций привело лишь к росту доходов страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть