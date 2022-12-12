Глава ЕК: следующая зима в Европе может стать более сложной, чем нынешняя

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая зима в Европе может стать более сложной, чем нынешняя. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По ее словам, ЕС может не хватить 30 млрд кубометров газа.

При этом сейчас газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, поэтому сейчас ЕС в безопасности, отметила она.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что организация не работала и не работает над запретом импорта российского газа в Евросоюз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники. К 2030 году Европа планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

25 ноября стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза в очередной раз не смогли договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России.

Как сообщал немецкий телеканал N-TV, уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за введенных против нее санкций привело лишь к росту доходов страны.