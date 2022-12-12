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ДТЭК: в Киевской области полностью обесточены 14 населенных пунктов, еще 37 — частично

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Emilio Morenatti/AP

В украинском энергетическом холдинге ДТЭК заявили, что из-за непогоды в Киевской области 14 населенных пунктов полностью обесточены, еще 37 — частично. Об этом компания сообщила в социальных сетях.

«В настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 частично. Из-за порывов ветра обесточены 22 линии электропередачи полностью и 10 частично, 525 трансформаторных подстанций», — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация с энергоснабжением остается сложной в нескольких регионах страны. Он признавал, что ситуация крайне непростая в Одесской области, где больше всего отключений. Однако восстановительные работы, по его словам, продолжаются.

8 декабря в компании «Укрэнерго» сообщали, что сильные порывы ветра, мороз и дождь со снегом осложняют ситуацию в энергетике Украины. Отмечалось, что с утра 8 декабря в ряде областей Украины ввели аварийные отключения, а в Киевской и Одесской областях круглосуточно ведутся аварийные работы.

До этого портал Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps писал, что энергоинфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу года.

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