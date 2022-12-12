Глава МИД Италии заявил, что ЕС практически достиг соглашения по потолку цен на газ

Евросоюз практически достиг соглашения по потолку цен на газ. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

«Наш министр [по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто] Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого», — сказал он.

Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что 12 государств, входящих в ЕС, потребовали снизить потолок цен на российский газ.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на импортируемый в регион газ на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран ЕС, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.