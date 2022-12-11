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В ЦСР заявили об отсутствии помех для РФ из-за роста поставок энергоресурсов из арабских стран в КНР

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Vasily Fedosenko/Reuters

Увеличение взаимодействия между Китаем и арабскими странами в энергосфере, скорее всего, не помешает росту поставок энергоресурсов в страну из России. Об этом РИА Новости заявили эксперты фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР).

«Китай в перспективе 10-20 лет обеспечит основной прирост мирового спроса на нефть и природный газ. При этом будет стремиться распределить дополнительные объемы импорта, в том числе из России. Таким образом, развитие энергетического сотрудничества со странами Персидского залива не должно мешать росту российских поставок», — отметил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Эксперты ЦСР добавили, что рост поставок из арабских стран говорит о том, что Китай хочет держать ситуацию с энергопоставками под контролем. Поэтому, в сложившихся условиях, нет сомнений в том, что страны Ближнего Востока смогли нарастить свое влияние на мировом рынке.

В ЦСР указали, что в ближайшие годы на фоне роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) будет нарастать противостояние между Европой и Азией, в частности с Китаем. В свою очередь китайские власти заинтересованы в том, чтобы у страны были долгосрочные договоренности на поставки СПГ.

21 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы катарского предприятия сообщило, что Нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну СПГ в объеме 4 млн тонн ежегодно.

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