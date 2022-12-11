Минтранс Турции: единственный российский танкер у Босфора 12 декабря войдет в пролив

В Министерстве транспорта Турции заявили, что единственный российский танкер с сырой нефтью, находящийся в настоящее время у Босфора, в понедельник, 12 декабря, совершит вход в черноморский пролив. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственный нефтяной танкер РФ, находящийся в территориальных водах Турции, предоставил письмо, подтверждающее его страхование, и завтра он совершит вход в пролив Босфор. Других российских танкеров, груженных сырой нефтью, ожидающих прохода через проливы, нет», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что российской нефти нет почти на всех танкерах, которые Турция не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы.

До этого турецкое Генеральное управление мореходства заявляло, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

В Минтрансе Турции подтверждали, что не будут пропускать суда без необходимых страховых документов в Босфор и Дарданеллы.