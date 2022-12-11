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Аналитики назвали категорию россиян, которые больше других покупают дирхамы ОАЭ

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Дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) больше всего привлекает мужчин в Москве в возрасте около 45 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на клиентское исследование «БКС мир инвестиций».

Активы на счетах покупателей арабских дирхамов как правило варьируются в районе 20 млн руб. При этом возраст почти половины держателей валюты ОАЭ составляет от 36 до 50 лет, отметили в исследовании.

По данным компании, меньше всего в дирхамы хотят вкладываться молодые люди в возрасте до 25 лет. Там также указали, что в валюте ОАЭ держат накопления 84% мужчин. При этом на первом месте по числу клиентов находятся Москвичи (57,7%), второе место у жителей Новосибирска с результатом в 3,8%. Замыкают тройку – Екатеринбург и Санкт-Петербург (по 3,4%).

5 декабря доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир заявил, что доллар по-прежнему остается ключевой валютой мировой финансовой системы. В то же время, по словам эксперта, есть нюансы: безналичные операции с долларом небезопасны для россиян, так как зарубежные банки из-за санкций не открывают счета, отказывают в операциях или осложняют их проведение.

До этого ТАСС со ссылкой на исследования банка «Точка» сообщило, что каждый пятый валютный счет в России в 2022 году открыт в юанях.

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