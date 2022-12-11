Глава Федерального сетевого агентства ФРГ призвал немцев снизить уровень отопления для экономии газа

Гражданам Германии не следует включать обогреватели в домах на максимальную мощность, несмотря на похолодание в начале зимнего сезона. Домохозяйствам необходимо помнить о мерах по экономии газа, цена которого в стране за последнее время существенно увеличилась, приводит слова главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера журнал Der Spiegel.

«Если бы все включили обогреватели во всех комнатах, было бы израсходовано очень много газа. И если это продлится долго, к концу зимы может не хватить газа для удовлетворения потребностей промышленности. Во всех секторах необходимо сократить потребление газа на 20 процентов», — заявил Мюллер.

Глава сетевого агентства также призвал граждан «не быть легкомысленными» в вопросах использования энергоресурсов на фоне энергетического кризиса. Он отметил важность экономии газа, несмотря на сохранение относительно низких температур в стране в начале декабря, уточняется в заметке.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что похолодание на европейском континенте создало опасность для бесперебойного функционирования местных энергетических систем. Ухудшение погодных условий в северных странах, включая Швецию, может привести к увеличению спроса на энергоносители на фоне сокращения выработки энергии на ветреных станциях Великобритании, Германии и скандинавских государств.