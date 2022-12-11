Экономист спрогнозировал срок возвращения ушедших из России компаний

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в разговоре с URA.RU заявил, что многие покинувшие Российскую Федерацию компании оставляют за собой право выкупить обратно предприятия.

По словам Гинько, иностранные компании жалеют об уходе из России, они недовольны сложившимися обстоятельствами и хотят вернуться.

«В ряде договоров прописано, что в течение пяти лет они оставляют за собой опцион (возможность) прийти и выкупить предприятия, которые они сейчас продают менеджменту. Таких договоров очень много», — отметил экономист.

При этом Гинько подчеркнул, что российские власти не обязаны сохранять место за ушедшими брендами и ждать «когда они вдруг одумаются».

«Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в российский ретейл пришли только пять иностранных брендов.