Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал срок возвращения ушедших из России компаний

Экономист Гинько допустил, что ушедшие из России компании вернутся в течение пяти лет

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в разговоре с URA.RU заявил, что многие покинувшие Российскую Федерацию компании оставляют за собой право выкупить обратно предприятия.

По словам Гинько, иностранные компании жалеют об уходе из России, они недовольны сложившимися обстоятельствами и хотят вернуться.

«В ряде договоров прописано, что в течение пяти лет они оставляют за собой опцион (возможность) прийти и выкупить предприятия, которые они сейчас продают менеджменту. Таких договоров очень много», — отметил экономист.

При этом Гинько подчеркнул, что российские власти не обязаны сохранять место за ушедшими брендами и ждать «когда они вдруг одумаются».

«Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в российский ретейл пришли только пять иностранных брендов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть