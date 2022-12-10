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Венгрия попросила ЕК освободить ее от повышения акцизов на бензин и дизтопливо

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Global Look Press

Венгрия попросила Еврокомиссию освободить ее от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщает венгерское издание Vilaggazdasag.

Отмечается, что если ЕК не одобрит запрос Венгрии, то ставка акцизов может увеличиться на 32,5 форинта.

При этом сейчас акцизы в стране установлены на уровне ниже, чем у остальной Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в том, что оно пытается навязать свою политику стране.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его стране нужно быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку «Брюссель и либеральная машина пропаганды» используют против Будапешта все виды шантажа. Об этом он сообщил во время своего выступления на Форуме гражданской солидарности.

Он также отметил, что за последние 12 лет антикризисная политика Будапешта всегда показывала успехи, хотя и никогда не была «в мейнстриме» ЕС.

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