Банк «Русский стандарт» сообщил о падении спроса россиян на обмен валюты в ноябре почти на 30%

По итогам ноября россияне значительно реже обменивали зарубежную валюту, спрос в сравнении с октябрем упал на 28%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

«Общее количество конвертаций валюты в ноябре снизилось на 28% относительно октября. Таким образом, статистика банка подтвердила общероссийский тренд на снижение к концу осени 2022 года интереса к валютообмену у россиян», — говорится в материале.

На снижение спроса россиян к обмену валюты могли привести ряд факторов. Среди возможных вариантов — спад туристической активности из-за переориентирования потоков на внутренние маршруты. При этом онлайн-конвертация по итогам последнего месяца осени в отличие от наличной, напротив, выросла, уточняется в статье.

«Общая доля онлайн-конвертаций минувшего ноября выросла с 28% до 29%. Тогда как доля офлайн-валютообмена в отделениях банка снизилась с 72% в октябре до 71% в ноябре», — заключается в заметке.

21 ноября Банк России (ЦБ) определил условия для вывоза наличной иностранной валюты свыше $10 тыс. за рубеж. Вывозить «изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена» смогут уполномоченные банки и государственная корпорация ВЭБ.РФ.